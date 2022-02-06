فلسطين تدعو القمة الأفريقية لإلغاء منح إسرائيل صفة «المراقب»

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، امس لسحب قرار منح إسرائيل وضع مراقب في الاتحاد الأفريقي. جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أعمال القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأضاف المسؤول الفلسطيني «قرار منح إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي مكافأة لا تستحقها، وندعو لسحب هذا القرار». وتابع «يجب ألا تكافأ إسرائيل مقابل نهجها العنصري بمعاملة الفلسطينيين». وأردف «معاملة الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية للفلسطينيين هي سياسة فصل عنصري». وفي يوليو الماضي، وافق موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، منفردا، على منح إسرائيل صفة مراقب. لكن العديد من الدول الأعضاء وخاصة الجزائر وجنوب أفريقيا، احتجت وقالت إنه لم يتم التشاور معها حول هذه الخطوة. ومن المقرر أن تبحث القمة الحالية طلب إسرائيل منحها صفة عضو مراقب، بعد أن أُرجئ البت في القضية، من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. ومُنحت إسرائيل سابقا، صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكنها فقدت ذلك الوضع عندما تم حل الهيئة واستبدلت بالاتحاد الأفريقي عام 2002.