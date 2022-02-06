مرسيليا استعاد توازنه

دوليه

استعاد مرسيليا توازنه والمركز الثاني مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه أنجيه 5-2، بينها ثلاثية لمهاجمه الدولي البولندي أركاديوش ميليك أول من أمس في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة فرنسا. ووجد مرسيليا نفسه متخلفا بهدفين نظيفين في الدقائق الـ11 الأولى، حيث منح أنجيلو فولجيني التقدم للضيوف في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية من داخل المنطقة (8)، وأضاف لاعب الوسط الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم احد مدافعي أصحاب الأرض وعانقت الشباك (11). وانتفض مرسيليا بعد الهدفين ونجح في تقليص الفارق عبر مهاجمه ميليك من كرة ساقطة من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي ماتيو غندوزي (18)، ثم أدرك التعادل عبر البرازيلي جيرسون من تسديدة قوية من خارج المنطقة (21). وتابع مرسيليا أفضليته في الشوط الثاني ومنحه ميليك التقدم للمرة الاولى في المباراة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بضربة رأسية من مسافة قريبة (70)، قبل أن يحقق الهاتريك في الدقيقة 78 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي التركي دجنغيز أوندر الذي ختم المهرجان بهدف خامس في الدقيقة 85 بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة. واستعاد مرسيليا المركز الثاني مؤقتا من نيس بعدما فرط به الاربعاء بسقوطه امام ليون 1-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة بعدما كانت توقفت في الدقيقة السابعة في 21 نوفمبر لإصابة قائد الفريق الجنوبي ديميتري باييت في رأسه بقارورة ماء بلاستيكية ألقيت من المدرجات. ورفع مرسيليا رصيده الى 43 نقطة بفوزه الثاني عشر هذا الموسم بفارق نقطة واحدة امام نيس الذي يستضيف كليرمون فيران اليوم. في المقابل، مني أنجيه بخسارته الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث عشر في حال فوز بريست (28 نقطة) على مضيفه رين اليوم.