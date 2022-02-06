برشلونة وأتلتيكو.. صراع المركز الرابع

دوليه

ستكون العودة إلى المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا مكافأة الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، إذ يسعى العملاقان إلى تسريع عملية النهوض من كبوة السقطات واستعادة روح المنافسة في الدوري الإسباني ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.

وعانى الفريقان من اضطرابات وتذبذبات هذا الموسم لم تكن حاضرة في سجلاتهما على مدى أكثر من عقد من الزمن، وبالتالي، سيكونان حاضرين في ملعب «كامب نو» بأمل متجدد وتفاؤل بصفحة جديدة.ويصادف اليوم مرور شهرين على تعيين تشافي هرنانديس مدرباً لبرشلونة، حينما كان الفريق في المركز التاسع في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الرابع.لم يكن المسار مذاك تصاعدياً دائماً، مع الفشل في التأهل إلى المراحل الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقبه في الكأس المحلية على يد بلباو 2-3 بعد التمديد في ثمن النهائي، وسقوطه بالنتيجة ذاتها في نصف نهائي الكأس السوبر أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وفي «لا ليغا»، خسر النادي الكاتالوني على أرضه أمام ريال بيتيس 0-1، وتعادل مع أوساسونا 2-2 وإشبيلية وغرناطة بالنتيجة ذاتها 1-1. وبرغم عودته إلى سكة الانتصارات في مباراته الأخيرة ضد ألافيس 1-0، إلاّ أن برشلونة افتقر إلى اللمسة والإبداع على عكس ما كانت عليه الحال مع نجمه الأسطوري ليونيل ميسي المغادر إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي.

في المقلب الآخر، تكمن مشكلة نادي العاصمة أتلتيكو في تلقي الأهداف بدل تسجيلها، وانهيار خطوطه الدفاعية التي اشتهر بصلابتها في الأعوام الأخيرة ما يعتبر السبب الرئيس في تذبذب مسار الدفاع عن لقبه. واستقبلت شباك «كولتشونيروس» 26 هدفاً، أي أكثر بهدف واحد مما تلقته في 38 مباراة في الموسم الماضي.

ومع أربع هزائم متتالية في ديسمبر، لم تنته فقط آمال أتلتيكو باللحاق بجاره وغريمه ريال، بل أثيرت الشكوك حيال قدرة أتلتيكو على التعافي وحتى في شأن مصير مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني. ويواجه أتلتكيو مضيفه برشلونة منتشياً بانتصاره الأكثر إثارة منذ شهور، إذ عاد من تأخر 0-2 ليهزم فالنسيا 3-2 في «واندا متروبوليتانو» في المرحلة الثانية والعشرين قبل التوقف لدة أسبوعين بسبب النافذة الدولية.

ويأمل ريال تعويض خروجه من الكأس المحلية الخميس بخسارته بهدف قاتل في الدقيقة 89 أمام مجرد برشلونة من لقبه، أتلتيك بلباو 0-1 في ربع النهائ، عندما يواجه غرناطة اليوم.. وعبّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الـ «ميرينغي» عن خيبته بعد الخسارة «الأمر مؤلم لأننا نريد أن نصل إلى نهائي كل مسابقة. بقي اثنان…» في إشارة إلى الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

