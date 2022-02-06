ميدلزبره أطاح بمان يونايتد من الكأس

دوليه

أخفق مان يونايتد في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وذلك بخروجه من الدور الرابع لمسابقة كأس إنكلترا بخسارته على أرضه أمام ميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. وفرض يونايتد سيطرته منذ البداية وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعد أقل من دقيقتين فقط لو لم تقف العارضة في وجه سانشو الذي اختبر حظه بتسديدة «ساقطة» فوق الحارس جوي لوملي. وواصل يونايتد سيطرته ومعها الفرص الضائعة التي كان أبرزها في الدقيقة 20 حين انتزع بوغبا ركلة جزاء انبرى لها رونالدو، لكن النجم البرتغالي سدد الكرة بجانب القائم الأيمن، ليحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين الذي يصادف السبت، بشكل مخيب. وعوض يونايتد سريعاً هذه الفرصة حين كسر سانشو مصيدة التسلل إثر تمريرة طويلة من البرتغالي برونو فرنانديش، فسيطر على الكرة وتقدم بها قبل أن يسددها من زاوية صعبة جداً في شباك لوملي (26). وبعد إلغاء هدف لراشفورد بداعي التسلل، بقي الهدف الثالث لسانشو في مباراته الـ24 ضمن جميع المسابقات الفاصل بين الفريقين مع نهاية الشوط الأول. وعلى غرار الشوط الأول، فرض يونايتد أفضليته في الثاني وكان راشفورد قريباً من التعزيز بتسديدة «على الطاير» لكن الكرة علت العارضة بقليل (54)، ثم أتبعها رونالدو بتسديدة أخرى هزت الشباك الجانبية (55). وكاد صاحب الأرض أن يدفع ثمن هذه الفرص الضائعة لولا تألق الحارس دين هندرسون في صد تسديدة أيزياه جونز (57) لكنه عاد وانحنى في الدقيقة 64 أمام مات كروكس الذي أدرك التعادل بعدما انقض على الكرة بعد عرضية من البديل دانكن واتمور الذي لمس الكرة بيده اليسرى قبل التمرير، لكن الحكم احتسب الهدف.وحصل يونايتد على فرصة ذهبية للتقدم مجدداً إثر تمريرة خاطئة من الحارس الذي سمح لفرنانديش في خطف الكرة، إلا أن الأخير سدد في القائم الأيسر والمرمى مشرع أمامه (73). وبقيت النتيجة على حالها حتى احتكام الفريقين لشوطين إضافيين كان أولهما من دون أحداث تذكر باستثناء اضطرار يونايتد الى استبدال سانشو بالإسباني خوان ماتا لإصابته في الفخذ. ولم يتغير وضع يونايتد في الشوط الإضافي الثاني بل كادت أن تهتز شباك لولا تألق هندرسون في وجه محاولة الإيرلندي ارون كونلي (115).

ونشط يونايتد في الدقائق القليلة الأخيرة لكن من دون فعالية، ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها الضيوف 8-7 بعدما أطاح البديل السويدي الشاب أنتوني إيلانغا بالركلة الترجيحية الثامنة ليونايتد فوق الخشبات الثلاث.

