الهلال والجزيرة في «مواجهة مونديالية»

دوليه

يتواجه الجزيرة الإماراتي مع الهلال السعودي في 07:30 مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021».

وستكون الجماهير على موعد كروي مثير في مواجهة عربية خالصة، حيث يتطلع الفريقان إلى الفوز لمواجهة تشلسي الإنكليزي، بطل أوروبا، الأربعاء المقبل، في نصف النهائي. ويدخل الجزيرة بصفوف مكتملة بعد الاطمئنان على جميع لاعبيه خلال المواجهة الافتتاحية أمام بيراي التاهيتي (4-1)، كما إنه دعم صفوفه خلال فترة «الميركاتو الشتوي» الأخير، بصفقتين مميزتين.

وتعاقد الجزيرة مع المهاجم أحمد العطاس، في صفقة انتقال حر، قادما من الشارقة، كما أعاد خدمات اللاعب محمد جمال، على سبيل الإعارة من العين.في المقابل، يعد الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، أكثر الأندية استفادة من فترة الانتقالات الشتوية، بعدما نجح في تدعيم صفوفه بـ6 صفقات قوية قبل مشاركته في مونديال الأندية.

وجاءت أغلب صفقاته من الدوري السعودي، بضم المدافع سعود عبد الحميد، ولاعب الوسط عبد الإله المالكي من الاتحاد، والظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد من النصر، والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو من الشباب، وحارس المرمى محمد العويس من الأهلي.كما تعاقد مع الجناح البرازيلي ميشيل ديلغادو، قادما من فلامنغو البرازيلي، لكن المالكي سيغيب، بسبب الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

ويرجح التاريخ كفة الهلال، إذ سبق والتقى الفريقان 4 مرات، جميعها في دوري أبطال آسيا، وفاز الهلال في 3 منها، وتعادلا مباراة واحدة، وسجل الجزيرة 4 أهداف مقابل 8 لبطل القارة.

