بوربيع بطل «أبطال العالم للدراجات المائية»

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أعلن الاتحاد العالمي للدراجات المائية رسميا عبر موقعه الإلكتروني المتسابق محمد بوربيع بطلا لأبطال العالم للموسم (2022/2021) بفئة الجالس لكبار المحترفين (Pro Runabout Gb). جاء ذلك عقب تصدر بوربيع الترتيب العام لبطولة الموسم (2022/2021) التي نظمها الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA) وتحقيقه المركز الأول في بطولة أوروبا بفئته التي أقيمت في بولندا ومركزاً أول في بطولة أميركا التي أقيمت بولاية أريزونا الأميركية ومركزاً ثانياً في بطولة ملك تايلند.وفي هذا الصدد عبر البطل بوربيع في تصريح صحافي امس عن فخره واعتزازه الكبير بهذا الإنجاز الكبير ورفع علم الكويت عاليا في سماء الرياضات البحرية العالمية بالتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.

