العربي والشباب أكملا عقد المتأهلين

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ضرب العربي موعداً مع منافسه الصليبخات في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ولي العهد بعد فوزه السهل على التضامن 3-0 أول من أمس في الدور التمهيدي، كما تغلب الشباب على اليرموك 1-0 في الدور ذاته ليضرب موعدا مع الكويت في الدور المقبل.

ويدين العربي بفوزه إلى لاعبيه الجدد السوداني وليد الشعلة والليبي محمد صولة اللذين سجلا الهدفين الثاني والثالث، فيما افتتح محمد فريح التسجيل للاخضر بمساعدة مدافع التضامن فيصل سعيد. وشهد اللقاء طرد فريح ولاعب التضامن عثمان الفيلكاوي بعد تسجيل الأول هدف العربي بسبب سوء سلوكهما.

وبدأ العربي اللقاء بقوة محاولاً افتتاح التسجيل بصورة مبكرة وهو ما حققه في الدقيقة 20 بعد هجمة منظمة وصلت بها الكرة إلى فريح على حدود المنطقة فتخطى المدافعين وصوب بيسراه تسديدة قوية اصطدمت بمدافع التضامن فيصل سعيد وخدعت الحارس سعود الجناعي معلنة الهدف الأول.

وكان الفيلكاوي سقط على الأرض خلال هجمة العربي مطالباً باخراج الكرة ما دفعه إلى الاحتكاك مع فريح بعد الهدف ليضطر الحكم إلى طردهما بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد «فار».

وسيطر العربي بعدها على مجريات اللقاء، ومن ركلة ركنية للأخضر سقطت الكرة أمام الشعلة الذي يخوض مباراته الاول مع الفريق فهيئها لنفسه وسددها في سقف المرمى مفتتحاً سجله مع العربي.

وفي الشوط الثاني وأصل العربي سيطرته على المباراة واضاع العديد من الفرص السهلة، وسط محاولات خجولة من قبل التضامن الذي افتقد إلى الجدية في الأداء. وأشرك مدربي العربي الكرواتي انتي ميشا لاعبه الجديد الآخر الليبي محمد صولة الذي لم يفوت الفرصة ودخل في الأجواء سريعا من خلال تسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من مواطنه المتألق السنوسي الهادي سيطر عليها صولة والتف على نفسه وسدد كرة متقنة على يسار الجناعي مسجلا الهدف الثالث للأخضر.

وفي المباراة الأخرى حجز الشباب مقعده في ربع النهائي بعدما تفوقه على اليرموك بهدف دون رد. وسجل الشباب هدفه في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب زيد زكريا بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت شباك حارس اليرموك أحمد الفضلي. وأضاع عذبي شهاب ركلة جزاء في الدقيقة 22، تصدى لها حارس الشباب أحمد دشتي بسهولة. واستحوذ اليرموك على الكرة وكان الأفضل خلال الشوط الأول، لكنه افتقد الخطورة على مرمى الشباب. ومع بداية الشوط الثاني هز اليرموك شباك الشباب، لكن حكم المباراة ألغى الهدف لوجود خطأ ضد مهاجم اليرموك. وواصل اليرموك هجماته، فكاد ريفاس أن يدرك التعادل، من تسديدة قوية، لكن الحارس أحمد دشتي تصدى بنجاح. وأهدر أوسينو نداي محترف الشباب فرصة تعزيز النتيجة، بعدما توغل علاء الدالي، وأهدى له تمريرة وضعته في مواجهة المرمى لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة. وشهدت المباراة تألق المحترف المغربي المنضم حديثا إلى صفوف اليرموك سفيان لكزير، الذي كاد أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 بعد مراوغة رائعة لدفاع الشباب، لكن تسديدته مرت فوق العارضة.وأضاف الحكم 8 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع لم تسفر عن جديد، فانتهى اللقاء بفوز الشباب بهدف نظيف.

