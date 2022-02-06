فوز جمعة والدوسري في «الزوارق السريعة»

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اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة الكويت للزوارق السريعة موسم (2021-2022) التي نظمها النادي البحري بمشاركة 23 متسابقا تنافسوا على اللقب في فئتين. وتوج بالمركز الأول في فئة «بروكلاس-28 قدما» المتسابق محمد جمعة ومساعده أحمد النبهان في حين جاء في المركزالثاني المتسابق خلاد عيادة ومساعده محمد عيادة وحل المتسابق عبدالله الشطي ومساعده سعد الخليفة في المركزالثالث. وشغل المتسابق بدر الدوسري ومساعده هادل الشريدة المركز الأول في فئة «النزهة-23 قدما» بينما جاء في المركز الثاني المتسابق سلم العازمي ومساعده أحمد العازمي وأخيرا المتسابق أحمد الفصام ومساعده مشاري المري. وقال رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد عضو مجلس إدارة النادي البحري علي الشمالي في تصريح صحفي إن المنافسة التي أقيمت على شاطئ المارينا شهدت تنافسا قويا من المتسابقين لنيل المراكز الأولى. وأضاف الشمالي أن المنافسة اقتصرت على المتسابقين الكويتيين بغية فتح المجال أمامهم لتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم وتأهليهم لتمثيل الكويت في البطولات الخارجية.