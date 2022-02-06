50 ديناراً لحكم «الكرة الدولي»

محلية

اصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى قرار لائحة اجور الحكام لجميع الالعاب الرياضية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وتسري على الحكام والمراقبين والمقيمين بكل درجاتهم والاحصائيين الذين يحكمون ويديرون المباريات والمسابقات والبطولات المحلية او الخليجية او العربية او الاسيوية او الدولية التي تقام في الكويت. ويحظر على اعضاء مجالس ادارات الهيئات الرياضية الاشتراك في تحكيم مباريات ومسابقات البطولات الرسمية المحلية ويجوز للاتحادات الاستعانة بهم في تحكيم المباريات الودية او التمهيدية او التنشيطية كما تشمل حكام (AVAR) وVAR. ووفقا للائحة سينال حكم كرة القدم الدولي – ساحة – والمساعد كل منهما 50 دينارا عن كل مباراة والدولي رابع 35 ديناراً والدولي السابق ساحة ومساعد 40 دينارا ودولي سابق رابع 30 دينارا وحكم درجة اولى ساحة ومساعد 40 ديناراً او رابع 30 دينارا. والدرجة الثانية ساحة ومساعد 35 دينارا ورابع 20 دينارا. بينما الدرجة الثالثة ساحة ومساعد 30 دينارا ورابع 20 دينارا. وتم تحديد مبلغ 45 دينارا للمراقبين والمقيمين والمراقبين الاداريين.

