الكويت وكاظمة في «قمة السلة»

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يسعى الكويت الى الثأر من كاظمة عندما يلتقيه في 06:30 من مساء اليوم ضمن الجولة الأخيرة من القسم الثاني في دوري كرة السلة، كما يلعب اليوم ايضا برقان مع الجهراء في 04:30، وتختتم الجولة بلقاء القادسية مع القرين في 08:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر كاظمة ترتيب اللقاء برصيد 18 نقطة يليه الكويت 17 نقطة، ثم الجهراء 13 نقطة، يليه القادسية 12 نقطة، ثم برقان 11 نقطة، واخيراً القرين 10 نقاط.

وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاث أقسام حيث تتأهل الفرق الاربعة الاولى الى المربع الذهبي الذي يقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات. وتبرز مباراة كاظمة المتصدر دون أي هزيمة مع وصيفه الكويت الساعي الى الثأر من خصمه الذي هزمه في القسم الأول. ويقدم البرتقالي مستوى متميزا في البطولة بقيادة المدرب الاميركي جيسي اوينز الذي يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين مثل المحترف الاميركي زاك لوفتون والصربي الكسندر الى جانب قائد الفريق أحمد البلوشي وعبدالله الابراهيم وحسين الخباز ويوسف بورحمة.

في الجانب الآخر يشكل اللقاء تحديا للكويت لاثبات ان سقوطه امام خصمه في القسم الاول ما هو إلا كبوة وان الابيض قادرا على مواصلة سيطرته على البطولة والعودة الى مقدمة الترتيب. ويعتمد مدرب الابيض على لاعبيه محمد وحمد عدنان، وعبدالله الشمري وتركي حمود والمحترفين البوسني علم الدين كيكانوفيتش والاميركي والتر هاج.

وستكون المنافسة على اشدها في لقاء الجهراء مع برقان اذ يسعى الاخير الى استغلال حالة عدم الاتزان التي يمر بها الجهراء وتحقيق انتصار جديد يضعه في دائرة المنافسة. وفي اللقاء الاخير يريد القادسية رد الدين للقرين الذي هزمه في القسم الاول. ويأمل الاصفر الذي سيستعيد خدمات محترفه الاميركي انتوني يونغ بعد ايقافه مباراتين، الى تحقيق الانتصار والتقدم اكثر في جدول الترتيب.

