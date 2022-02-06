انطلاق منافسات «الهجن الدولية»

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انطلقت أمس بطولة الكويت الدولية الـ20 لسباقات الهجن بمشاركة واسعة لملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية متضمنة 108 أشواط تقام على مدى ستة ايام بمضمار الشهيد فهد الأحمد التابع لنادي سباقات الهجن منظم البطولة. وقال مدير البطولة أمين سر النادي ربيح العجمي ان البطولة باتت احد اهم الملتقيات العالمية لهذه الرياضة بفضل دعم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ،مثمنا عاليا دعم سموه لابنائه في الكويت والخليج من محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وأشار الى ان اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح رصدت جوائز قيمة للملاك الفائزين في السباقات وهي 75 سيارة وجوائز نقدية مجزية اضافة الى الكؤوس والرموز والسيوف والخناجر المرصعة بالذهب والفضة كما خصصت اشواطا لتنافس الهجن من الانتاج المحلي بالبلاد لدعم ملاك الهجن في الكويت وتشجيعهم على الانتاج.

وتوقع العجمي ان تتسم سباقات البطولة بندية واثارة كبيرة نظرا لمشاركة أجود الهجن في المنطقة الخليجية بها وهي الافضل بالعالم خصوصا الشوط الرئيسي بالبطولة الذي سيقام على السيف الذهبي المقدم من راعي البطولة في اليوم الختامي لها.

