سانت كاترين.. «التجلّي الأعظم»

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على ارتفاع ما يقرب من 1500 متر عن سطح البحر، وفي منتصف محافظة جنوب سيناء، تقع مدينة «سانت كاترين»، التي تتميز بجوها المعتدل صيفًا، البارد شتاءً، وتعد قبلة سياحية لآلاف السياح حول العالم، ويستقبل «دير سانت كاترين» السائحين من عشاق السياحة الدينية من كل حدب وصوب، ونظرًا للمكانة الخاصة (سياحيًا ودينيًا) التي تتمتع بها المدينة، قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إقامة أكبر مشروع في تاريخ جنوب سيناء، وهو «التجلي الأعظم»، لكونها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلى فيها الله لنبيه موسى عليه السلام، وتضم المدينة كنوزاً أثرية دينية أبرزها دير سانت كاترين، ومسجد في الدير، ومجموعة من الكنائس والأديرة الفريدة من نوعها.

وتهدف مصر من وراء تنفيذ «التجلي الأعظم» إلى أحياء المدينة الروحية، وجذب السياح من مختلف دول العالم، خاصة أن المدينة شاهدة على قصص وحكايات دينية موثقة، وشهدت الديانات السماوية الثلاث (اليهودية، المسيحية، والإسلام)، والتي ماتزال آثار هذه الديانات بها حتى الأن، وتمثل احدى الركائز الأساسية للجذب السياحي بها.

«التجلي الأعظم» يتضمن إنشاء 14 مشروعًا، بتكلفة مبدئية تتعدى 2 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المشروعات تطوير المطار لاستقبال الرحلات الجوية، توسعة وازدواج الطرق الداخلية والخارجية للمدينة، وإقامة فنادق في منطقة الوادي المقدس، ورفع كفاءة باقي الفنادق والمنشآت السياحية الموجودة.

وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤخرًا، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موقع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان، والدكتورة هدى عمر، مساعدة وزيرة البيئة، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير موقع«التجلي الأعظم» يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويستهدف تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية؛ باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

وأضاف «مدبولي» أن مشروع تنمية مدينة سانت كاترين يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معا، من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، موضحا أن أعمال التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، كما أنها ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع بداية العام المقبل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، موجها حديثه لمسؤولي المشروع: «أعرف التحديات التي تواجهكم، ولكن هذا المشروع من الأهمية بمكان، وتوجد تكليفات من الرئيس بسرعة الانتهاء من تنفيذه، ومن أجل ذلك نحن مستعدون لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، وتذليل كل العقبات، من أجل سرعة التنفيذ»، موضحًا أنه «سيتابع عن قرب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، لافتا في هذا الصدد إلى تكليف مجموعة عمل للمتابعة، تقدم تقارير دورية بشأن هذا المشروع المهم».

وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني إلى أنه تمت ترسية أعمال تطوير مطار سانت كاترين، وسيتم عقد اجتماع مع المسؤولين عن التنفيذ للإسراع في برنامج العمل.

من جانبه، استعرض اللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين، موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، مشيرا إلى مشروعات التطوير الرئيسية البالغ عددها 14 مشروعا، ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل مشروع، لافتا إلى أنه يوجد 100 من المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع في الموقع، كما يوجد بالموقع ما يزيد على 1000 عامل، موضحا أن المشروعات تشمل إنشاء ساحة السلام، وتطوير النُزل البيئي القائم، وتطوير منطقة استراحة السادات علي مساحة 12.6 فداناً، فيما يركز تطوير النزل البيئي القائم على الحفاظ البيئي، وإثراء تصميم اللاندسكيب، وربط منطقة استراحة السادات بساحة السلام كمنطقة زيارة سياحية واحدة، فضلاً عن تصميم اللاندسكيب، ومدرجات مشاهدة، وحديقة متحفية في منطقة استراحة السادات.

ونوه إلى أن المشروعات تتضمن تصميم لاندسكيب بمسار المشاه الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتى مركز المدينة، وتطوير الحي السكني الجديد بالزيتونة، من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

من ناحيته، أشار الدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان، إلى أهمية مشروع تصميم شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق مع مراعاة الشبكات والمرافق القائمة، موضحا أنه من أهم المشروعات أيضا مشروع درء أخطار السيول ومعالجة مخرّات السيول التي تمت مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة ومعالجتها بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات واللاندسكيب بالمدينة.

ولفت الدكتور مصطفى منير إلى أن المشروعات تشمل أيضاً تطوير منطقة إسكان البدو، من خلال تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، ووضع الدليل الإرشادي لتطوير المباني السكنية القائمة، وتطوير منطقة وادي الدير.

