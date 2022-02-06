عايدة عبدالعزيز في ذمة الله.. بعد صراع مع المرض

Sunday النهار

توفيت الممثلة المصرية القديرة عايدة عبدالعزيز الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 85 عاماً. استطاعت الراحلة خلال مشوارها الفني الطويل أن تحظى بإعجاب الجمهور من خلال مجموعة كبيرة من الاعمال السينمائية التي قدمتها وكان منها: النمر والأنثى، حائط البطولات، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، وخرج ولم يعد. كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية ومن أهمها: يوميات ونيس، ملكة في النفي، أوراق مصرية، كعب داير، الحفار، وغيرها من الأعمال. عملت الفنانة القديرة بوزارة التربية والتعليم مشرفةً على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها. وفي عام 1962 سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبدالحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج، فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.

