جمعية الفنانين الكويتيين: الظواهر السلبية في المجتمع لا تمثل الفن الحقيقي

Sunday النهار

أعربت جمعية الفنانين الكويتيين عن استنكارها الزج في الفن والفنانين، وذلك أثر قيام احد نواب مجلس الأمة تحت قبة البرلمان التعرض إلى الفنانين بشكل عام، والحد من عطاءاتهم ومسيرتهم الفنية المشرفة.

وقالت الجمعية في بيان لها أنها ترفض أي سلوكيات وظواهر سلبية خارجة عن الآداب العامة في المجتمع، وأن هذه الظواهر لا تمثل الفن والفنانين والأسرة الفنية، مؤكدة أن الفنان جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب الكويتي المسلم والمحافظ، الذي يحرص على معتقداته ودينه وأصالته ورسالته الفنية العريقة. وذكرت الجمعية أن الحفلات الفنية الغنائية في دولة الكويت يجب أن تقام وفق الضوابط التي حددها القانون، وفي حال إقامة حفلات خارج هذا السياق يجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الجمعية على أن الفن رسالة إنسانية مجتمعية هادفة، وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة 14 الذي يؤكد على رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون.

واختتمت الجمعية بيانها، مشددة على أن الفنان الكويتي هو جزء من المجتمع المتمسك في الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل، ولا يمكن أن يكون أداة تتجاوز الضوابط الشرعية أو تفسد الذوق العام.

