حفل ناجح لـ نوال الكويتية وأحلام بالرياض

Sunday النهار

«يا ليل يا جامع» الأغنية التي افتتحت بكل من نوال الكويتية وأحلام لقاء القمة على أرض الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض ليكون هذا اللقاء أكثر مما تخيلناه. على المسرح تحدثت نوال الكويتية للجمهور قائلة «لأنكم جمهور مميز وحاضر وعنده ترحيب غير عادي شكرا لكم، شكرا لحضوركم وشكرا للمملكة العربية السعودية يلي قاعدة تجمعنا بحفلات ما صارت بالعالم العربي ولا رح تصير الا هني ان شاء الله». سعيدة وفخورة أكيد اليوم أنني مع أختي أحلام ونقدم لكم ان شاء لله وصلة جميلة واخترنا أكيد أنا أو هي اخترنا الأغاني اللي انتوا تحبونها».

أحلام قالت: لما أوقف أغني في السعودية وكأنني في بلادي الإمارات فخورة بما يحصل في بلدي الثاني السعودية فخورة انني اليوم مع قامة فنية كبيرة أختي الأستاذة نوال الكويتية.» ابعت «حفل انتوا رح توجونه وجودنا مع بعض وان شاء الله دايم نحنا مع بعض وان شاء لله دايم نحنا نقدم أغاني حلوة وفن وطرب حلو. وقبل لقاء القمة وخلال المؤتمر الصحافي قالت نوال «التنافس دائمًا لصالح الفنان أو لصالح أي أحد في أي مجال عندما يتنافس مع أحد ولما هي تقدم شيء يبهرني أحاول أنا أن أقدم شيء أحلى مما هي قدمته ويبهرها وبالتالي هي تقدم ما يبهرنا أكثر وهذا لصالحنا”أحلام من جهتها، قالت «لقاء قمة المتعة والملاكمون يستمتعون بالملاكمة، ونحن سنلاكم بعضنا بعربنا وبصوتنا وبأغانينا وبألحاننا وبمسيرتنا وبفننا الحلو وأنا كتبت كلمة حق أم حنين «أنا وايد متشرفة اليوم أغني معها على نفس المسرح ويمكن أنا اليوم بداية نضوجي شوي الفني أعتقد، وأنا أعتبر نفسي للحين ما وصلت للذي أبيه».

