وفاة المخرج المسرحي جلال الشرقاوي متأثراً بـ «كورونا»

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غيب الموت، صباح يوم الجمعة، المخرج المسرحى الكبير د. جلال الشرقاوي، متأثرا بمضاعفات كورونا، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب صلاة الجمعة. وللمخرج الراحل جلال الشرقاوي تاريخ طويل فى الفن، خاصة فى مجال المسرح، وهو من مواليد 14 يونيو 1934، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة سنة 1954، ودبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز سنة 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا سنة 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا سنة 1962 قسم إخراج.

وشغل الراحل خلال مشواره الفني وظائف عدة منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية سنوات 1975 و1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

