«عش الطائر» احتضن العالم رغم «كورونا»

Sunday النهار

أبدعت الصين كعادتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى رغم ظروف جائحة كورونا، وتجلى ذلك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في نسختها الـ24 في العاصمة بكين أول من أمس تحت شعار معا من أجل مستقبل مشترك بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ وحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات في مختلف دول العالم.

وأعلن الرئيس شي عن افتتاح أولمبياد بكين الشتوية 2022 خلال حفل أقيم في ستاد بكين الوطني والمعروف أيضا بستاد عش الطائر لتصبح بذلك بكين أول مدينة تستضيف دورة ألعاب أولمبية صيفية في عام 2008 وشتوية في عام 2022.

وشهد الحفل الذي يتزامن مع عطلة عيد الربيع الصيني أو رأس السنة القمرية مراسم رفع العلم الصيني ولوحات فنية متنوعة وعروضاً مبتكرة من تصميم المخرج الصيني تشانغ ييمو شارك فيها ثلاثة آلاف فنان وراقص في ظل ألعاب نارية كثيفة ومؤثرات ضوئية خاصة.

وتقام أولمبياد بكين 2022 في ثلاث مدن رئيسية هي بكين ويانتشي وتشانتشايكاو خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير الحالي ويشارك فيها نحو ثلاثة آلاف رياضي من 90 دولة ومنطقة من بينها المملكة العربية السعودية التي تسجل حضورها الأول الى جانب لبنان والمغرب وهو حدث رياضي عالمي يقام كل أربع سنوات للمنافسة على الرياضات التي تمارس على الجليد والثلج.

وتأتي أولمبياد بكين 2022 الشتوية وسط إجراءات صحية ووقائية مشددة وصارمة من خلال نظام الحلقة المغلقة والمسارات الامنة لضمان السيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين جميع الوفود الزائرة والمشاركين فيها.

وتضم الأولمبياد الشتوي المنافسة على 15 لعبة ومنها التزلج على المنحدرات الثلجية والبياثلون والتزلج الجماعي والتزلج الريفي والكيرلنج والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر.كما تشمل الدورة الشتوية المنافسة في ألعاب هوكي الجليد والزحافات الثلجية والتزلج النوردي المزدوج والتزلج على مضمار قصير وسباق الزلاجات الصدرية إضافة الى القفز التزلجي والتزلج على الثلوج والتزلج السريع.

