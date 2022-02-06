الكويت تدرس الاستثمار في بنك المياه العالمي

مال وأعمال

كشفت مصادر ذات صلة، عن دراسة حكومية لمساهمة الكويت في بنك المياه العالمي بنسبة تصل الى 15%، موضحة أن رأسمال البنك الذي يتخذ من سويسرا مقرا له يبلغ نحو 500 مليون دولار، مؤكدة ان مشكلة المياه في عدد من الدول تمثل ركيزة للأمن الوطني. وأوضحت المصادر ان التوجهات الحكومية تهدف للمشاركة في بنك المياه العالمي الذي يوفر المياه لعدد من دول العالم ومن بينها دول الخليج، مضيفة أن البنك يعمل على ضخ استثمارات ضخمة في قطاع تنقية المياه وشراء الناقلات العملاقة لنقلها إلى الدول المساهمة والتي تحتاج الى كميات مستمرة من المياه. ولفتت المصادر إلى أن الخطة الكويتية المستقبلية تهدف للمساهمة في البنك لضمان الأمن المائي لفترات طويلة وعلى مدار العام، مؤكدة ان الامن المائي اصبح لا يقل أهمية عن الامن الغذائية الاستراتيجي، لاسيما عقب ما مرت به دول العالم من أزمات صحية ووبائية تفرض على الحكومات توخي الحذر من جميع التقلبات المستقبلية في المتطلبات الأساسية مثل الماء والغذاء. وأوضحت ان شركة عقارية عالمية رائدة تعد الذراع الاستراتيجية لبنك المياه في منطقة الخليج بدأت في المفاوضات مع عدة جهات في دول مجلس التعاون الخليجي للبدء في الاستثمارات في قطاع الماء وتوفير الكميات التي تتطلبها تلك الدول على مدار العام، لافتة الى ان الاستثمار في قطاع المياه سيكون له عوائد مالية ضخمة. وذكرت ان اهمية بنك المياه العالمي تكمن في المحافظة على ايجاد الحلول والتمويل لتوفير المياه للدول المحتاجة والدول المتقدمة وإدارة حكيمة لمصادر المياه على المستوى الدولي، لافتة الى انه سيدعم التنمية المستدامة دوليا واقليمياً.

