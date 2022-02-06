تشكيل مجالس «الأعلى للبترول» و«التخصيص» و«التخطيط والتنمية» و«الأعلى للبيئة»

مال وأعمال

أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوماً بتشكيل المجلس الأعلى للبترول. وجاء في المرسوم: مادة أولى «يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار اليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وزير الخارجية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير التجارة والصناعة، محافظ بنك الكويت المركزي.

كما أصدر سموه مرسوماً بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، جاء فيه: يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وزير العدل، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

كما أصدر سموه مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جاء فيه: مادة أولى: «يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء»، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير التربية، وزير التجارة والصناعة. وأصدر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قراراً يقضي بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في رئاسة كل من المجلس الأعلى للتخصيص والمجلس الأعلى للبيئة.

من جهة أخرى، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. محمد عبداللطيف الفارس قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة والمنصوص عليه في مادته الأولى كون من الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس رئيساً للمجلس وعضوية كل من د. رنا الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة علي حسين الموسى ومدير عام الهيئة العامة للبيئة عضواً ومقرراً.

