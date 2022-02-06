«التجارة»: لا رسوم على مستخدمي تطبيقات توصيل الطلبات

مال وأعمال

وجهت وزارة التجارة والصناعة تنبيها للمستهلكين مشتركي ومستخدمي التطبيقات الخاصة بالطلبات والخدمات والتوصيل بأنه ليس من حق تلك التطبيقات الحصول على أي رسوم إضافية (زيادة على رسوم التوصيل) بخلاف المبلغ المتفق عليه والمسجل في فاتورة الطلب الأصلية للمطعم أو المحل. وتدعو وزارة التجارة الأخوة المستهلكين المتعاملين مع هذه التطبيقات عند ملاحظة أي زيادة على المبلغ المتفق عليه التقدم بشكوى لوزارة التجارة مع ضرورة إرفاق الفاتورة لتقوم بعمل اللازم. وتشدد وزارة التجارة والصناعة على الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق المستهلك.

