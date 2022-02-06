بايدن: الولايات المتحدة حققت تقدماً تاريخياً في اقتصادها

مال وأعمال

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن ماكينة العمل في بلاده تسير بقوة أكبر من أي وقت مضى ما يغذي الانتعاش القوي وفرص العمل. وشدد بايدن في تصريح بالبيت الابيض تعليقا على البيان الذي اصدرته وزارة العمل في وقت سابق اليوم وأظهر تحسنا في عدد الوظائف الجديدة على أن «أميركا عادت إلى العمل وأن تقرير هذا الصباح يختتم سنتي الأولى كرئيس». وأضاف أنه «خلال تلك الفترة نجح اقتصادنا في إتاحة 6?6 ملايين وظيفة»، مشيرا إلى أن «التاريخ صنع هنا إذ يأتي هذا جنبا إلى جنب مع أكبر انخفاض في معدل البطالة خلال عام واحد على الإطلاق وهو كذلك أكبر انخفاض يتم تسجيله في نسبة الفقر لدى الأطفال على الإطلاق في عام واحد وأقوى نمو اقتصادي شهده هذا البلد منذ ما يقارب 40 عاما وهذا تقدم اقتصادي تاريخي». وقال «أريد أن أكون واضحا إذ إنه حتى مع الأخبار غير العادية وحتى مع التقدم الاقتصادي التاريخي الذي أحرزناه خلال العام الماضي فإنه لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به».

