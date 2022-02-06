النفط قفز لـ 93 دولاراً لأول مرة منذ 2014

مال وأعمال

قفزت أسعار النفط الخام عند الإغلاق فوق 93 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أكتوبر 2014، ولتواصل الأسعار الصعود للأسبوع السابع. فيما صعد سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 2?73 دولار ليبلغ 92?25 دولاراً. ويؤكد الخبراء والمتخصصون ان النفط سيواصل رحلة صعودة الى ما فوق 100 دولار للبرميل وذلك مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية والتي أججت المخاوف إزاء إمدادات النفط المحدودة بالفعل، كما تغذيها ايضا برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.37% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولاراً للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 93.7 دولاراً للبرميل وبالمثل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.04 دولار أو 2.26%، لتبلغ عند التسوية 92.31 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولاراً للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولاراً، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر 2014. وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3%في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر.

وعلى مدى الأشهر الماضية، استمرت أسعار النفط في الارتفاع، حيث خففت البلدان من عمليات الإغلاق وألغت قيود السفر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا المعروفة باسم «أوبك+» على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا وفي ذات الاطار استبعد الخبير والباحث في شؤون النفط، المهند الهشبول، أن يتم فرض عقوبات على الصادرات النفطية الروسية لأن آثار ذلك سيكون سيئا على القارة الأوروبية. وأضاف أنه في حالة حدوث هذا الأمر فستزداد الأمور سوءا في ظل أن الطاقة الإنتاجية لدول أوبك بلس في حالة حرجة.

وأوضح أنه في عام 2014، عندما حدثت أزمة روسيا باستيلائها على شبه جزيرة القرم، لم يتم فرض عقوبات على صادرات النفط، وإنما تم فرض عقوبات على بعض الأمور التقنية المتعلقة بالصناعة ذاتها.

وذكر أن هناك انخفاضا في قدرات الإنتاج العالمية الفائضة للنفط، والتي تعرف بأنها القدرة الإنتاجية التي يمكن ضخها خلال 30 يوما واستمرار ضخها لـ 90 يوما. وأشار إلى أن بعض الدول تعاني من هذا الجانب، وهناك الكثير من الدول التي تحتاج إلى أكثر من شهر لضخ كميات إنتاج إضافية. وذكر أنه خلال شهر مايو المقبل سيتم ضخ قدرات إنتاج إضافية من تحالف أوبك بلس تقدر بـ 1.6 مليون برميل، من 5 دول، منها السعودية والإمارات وروسيا والعراق والكويت.

