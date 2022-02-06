عروض خاصة من «الإماراتية» لبطاقات «الأهلي» الائتمانية

مال وأعمال

اعلن البنك الأهلي الكويتي عن تقديم خصومات حصرية تصل إلى 10% على طيران الإمارات لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية. وللاستفادة من العرض، يتعين على حاملي بطاقات فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر وبطاقة الأهلي ماستركارد تايتينيوم الائتمانية حجز تذاكرهم عبر موقع الإمارات الإلكتروني «www.emirates.comkw/abk/» وإدخال الكود الخاص بالعرض الترويجي (KWABK22).

يسري العرض على الحجوزات عبر الإنترنت من 6 فبراير 2022 حتى 6 أبريل 2022، بشرط السفر خلال الفترة من 6 فبراير 2022 حتى 15 يونيو 2022.

إلى جانب هذا العرض، يقدم البنك الأهلي الكويتي من خلال شراكته مع شركة بيرل أسست مجموعة من المزايا لحاملي بطاقة الأهلي- الإمارات (فيزا إنفينيت) عند التخطيط للسفر. تشمل هذه المزايا عدة خدمات حصرية مثل تأمين سفر مجاني للعائلة ضد فيروس كورونا المستجد، حجز مقعد في قاعة اللؤلؤة مجاناً في مطار الكويت الدولي، خدمة الاستقبال والمساعدة مجاناً عند المغادرة أو الوصول من خلال مطار الكويت الدولي، خدمة توصيل الأمتعة مجاناً عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي وخدمة فحص الـPCR مجاناً وأنت في منزلك.

إضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الحصول على أميال سكاي واردز تصل لغاية 6 أميال عند الدفع باستخدام بطاقات الأهلي- الإمارات الإئتمانية.

وتأتي شراكة البنك الأهلي الكويتي الاستراتيجية مع سكاي واردز طيران الإمارات تأكيداً على التزام البنك بتحسين تجربة التعامل المصرفي لعملائه من خلال تقديم عروض شخصية حصرية وتقديم مكافآت مجزية وتجارب تسوق تعود عليهم بالكثير من المكاسب القيمة.

