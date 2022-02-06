«الكويتية» تستأنف تشغيل رحلاتها إلى النجف

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استئناف تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق اعتباراً من تاريخ 5 فبراير 2022 بواقع رحلتين بالاسبوع أيام السبت والاربعاء.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي م. معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، حيث يأتي ذلك لتلبية رغبات الركاب في اتساع شبكة الخطوط الجوية الكويتية من وجهات ومحطات متنوعة، خاصة بأن وجهة النجف تعد من الوجهات المهمة جدا لدى العملاء والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معاليم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة».

وأضاف رزوقي قائلاً: «تضع الخطوط الجوية الكويتية نصب أعينها وكامل اهتمامها خدمة عملائها وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها اضافة إلى تقديم خدماتها لمسافريها الاعزاء بشكل متكامل وتذليل جميع العقبات امامهم بداية من حجز تذاكر السفر مروراً بدخول مبنى الركاب رقم 4 وانهاء اجراءات السفر وصولاً إلى الصعود على الطائرة للاستمتاع بسفر مريح وآمن».

وبين رزوقي قائلاً: «تحرص الخطوط الجوية الكويتية على راحة المسافر وتقديم أفضل الخدمات له، حيث أنها تسمح لركاب درجتي الرويال والاولى بنقل 3 قطع بوزن 32 كيلو غرام لكل قطعة، كما تسمح لركاب درجة رجال الاعمال بنقل قطعتين بوزن 32 كيلو غرام لكل قطعة.

ومن جانب آخر، قال رزوقي: «استقبلت الخطوط الجوية الكويتية الاسبوع الماضي جمهورية العراق الشقيقة لدى الكويت المنهل الصافي، حيث بحثنا مع السفير سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات التي تخص قطاع الطيران، كما تطرقنا إلى عمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الطرفان ويحقق الاهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها».

