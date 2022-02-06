الحكومة تتخلص من المباني المستأجرة تدريجياً

مال وأعمال

كشف مصادر موثوقة لـ «النهار» عن توجه حكومي جاد للتخلص من المباني المستأجرة تباعاً، حيث أشارت وزارة المالية إلى أنها بصدد التخلص من 6 عقود استئجار من أصل 7 عقود لديها.

ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «النهار»، فإن الوزارة بصدد إنهاء عقدين بانتهاء السنة الحالية 2021 وإنهاء 3 عقود في 2022 لتوفير مقر بديل في مجمع الوزارات.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إنهاء عقد استئجار مقر المركز العربي للتأليف وترجمة العلوم الصحية بانتهاء السنة الحالية 2021 لعدم تبعيتها لوزارة المالية. وأفادت الوزارة إلى أنها ستكون بحاجة لمبنى مستأجر من شركة أجيليتي لحاجة قسم الرقابة ومتابعة الشاليهات في المنطقة الشمالية لهذا المقر.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة أن الكلفة الإجمالية للمباني المستأجرة تصل إلى 670 ألف دينار سنوياً.

وشددت المصادر على أن توجهات الحكومة تقضي بتوفير مقار حكومية دائمة بديلة للمباني المستأجرة في إطار خطة تدريجية تقوم بها تلك الجهات وذلك ضمن الجهود الحكومية الرامية لوقف الهدر المالي في الميزانية العامة للدولة واستغلال الأماكن الموجودة لديها.

وأوضحت أن العمل جار على قدم وساق لتوفير أماكن بديلة خلال العامين 2022 و2023 للانتهاء بشكل شامل من المباني المستأجرة والعمل على توفير مقار دائمة لها بديلة.

وبينت أن العديد من الجهات الحكومية تسعى لوضع المباني المستأجرة في أضيق الحدود ووفقاً لمبدأ الضرورة القصوى مع العمل على توفير أماكن بديلة تكون دائمة لمقراتها على المدى الطويل.

ولفتت أن هناك توجهات لتحديد الأراضي وتخصيصها من قبل الجهات الحكومية والبدء في التخطيط لبناء مقار دائمة لها والعمل على توفير ميزانيات لإقامة تلك المباني.

وتأتي تلك التوجهات في إطار السعي الحكومي الرامي لوقف الهدر في بنود الميزانية العامة للدولة والعمل على توفير موارد إضافية للميزانية والعمل على وقف الهدر في الإنفاق العام للدولة على المدى الطويل.

وتأتي تلك التوجهات في ظل بناء استراتيجية شاملة لمواجهة الأزمات وتداعياتها والتي أفرزتها جائحة كورونا، حيث تعمد الحكومة لتوفير موارد على المدى البعيد تمكن الدولة من العمل على توفير بيئة مالية مستدامة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمات التي قد تواجهها مستقبلاً.

