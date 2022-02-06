بدء الإغلاق المالي لمشروع الهيدروجين في «نيوم»

مال وأعمال

قال مصدران مصرفيان لـCNBC عربية إن Air Products الأميركية بدأت رسميا في عملية الإغلاق المالي لمشروع مشترك لإنتاج الهيدروجين في مدينة نيوم السعودية وذلك بعد أن تلقت الشركة طلبات قوية من قبل البنوك على المشاركة في عملية التمويل والتي تتضمن هيكل ملكية بنسبة للدين بواقع 80%.

وأضاف أحد المصادر لـ CNBC عربية: إن البنوك أبدت رغبة قوية بالمشاركة في عملية التمويل التي يتوقع أن تتضمن تسهيلات ائتمانية لأجل 25 عاماً والتي سينقسم هيكل التمويل فيها مناصفة بين المؤسسات الدولية والمحلية في السعودية.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، كانت بعض المصادر قد كشفت لـ CNBC عربية أن الشركة الأميركية بدأت في مخاطبة البنوك والمؤسسات التمويلية للبحث عن السيولة اللازمة للتمويل.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن ما بين 20- 40% من التمويل الخارجي قد يتم تأمينه من خلال «وكالة ائتمان الصادرات» وهي مؤسسة تمويلية دولية تعمل كوسيط بين الجهات الباحثة عن التمويل والجهات الممولة، فيما سيتم توفير التمويل الداخلي بالإضافة للبنوك المحلية من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

