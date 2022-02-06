تداولات «بيتك» في أسواق الصكوك تجاوزت 16 مليار دولار

مال وأعمال

في إنجاز جديد يضاف لسلسلة نجاحات مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية، حققت المجموعة تداولات في أسواق الصكوك تجاوز حجمها 16 مليار دولار في عام 2021، الأمر الذي يرسخ ريادة «بيتك» في أسواق الصكوك كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستوى الأقليمي والعالمي.

وقال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» احمد عيسى السميط، ان حجم التداول هذا يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه «بيتك» في تنشيط سوق الصكوك، فيما يعكس المركز المالي القوي للبنك ومكانته المرموقة عالميا كمرجع للصيرفة الاسلامية ورائد في صناعة التمويل الاسالمي عالميا.

وأضاف السميط في تصريح صحافي، ان «بيتك» تمكن في 2021 من الاستحواذ على حصة موثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك، حيث تجاوزت بعض الصفقات مبلغ 200 مليون دولار، لافتا الى ان هذه التداولات تسهم في تعزيز السيولة ودعم الاسواق المالية الاسلامية. وأوضح ان «بيتك» استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك ان يحقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا في عام 2021 بحيث تم تحفيز عدد من المؤسسات المالية الاسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في التداول، لافتا الى ان حجم التداولات بالصكوك جاء نتيجة عوامل عدة بما فيها الاصدارات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الميزانية نتيجة الانخفاض في اسعار النفط وكذلك معدلات الربح المنخفضة التي جعلت فرص الاصدار للمؤسسات والبنوك مغرية، ومن ابرز هذه الاصدارات حكومة المملكة العربية السعودية باصدار بلغ حجمه ملياري دولار، حيث كان «بيتك» صانع سوق لهذا الاصدار السيادي. كما اصدرت أرامكو السعودية اول اصدار صكوك بملغ 6 مليارات دولار وكانت «بيتك كابيتال» احد المنظمين للصفقة، فيما لعب «بيتك» دورا بارزا كصانع سوق بعد الاصدار.

وأشار السميط الى نمو الاقبال على الاستثمار بالصكوك من قبل العملاء الافراد ذوي الملاءة المالية سواء بالسوق الاولي او السوق الثانوي لما تتمتع به من عوائد جيدة ومخاطر متدنية، الامر الذي انعكس على حجم التداولات. وذكر السميط ان صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار التي اصدرها «بيتك» تعتبر من أبرز الاصدارات التي شهدت اقبالا من العملاء الافراد.

كما أضاف السميط ان الانتشار الجغرافي لـ«بيتك» في تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية التي تعتبر جميعها من الدول الرائدة في اصدارات الصكوك، يلعب دور كبير في تلبية متطلبات العملاء، ويساهم في تعزيز عمليات التداول.

الجدير بالذكر ان «بيتك» حقّق المركز الأول ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في السوق الاولي والثانوي في إصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، وهذا الانجاز يحقق لأول مرة بأن تتصدر مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسين لبرنامج الـ «IILM» في السوق الاولي والثانوي.

