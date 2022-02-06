«أسيكو للصناعات» أطلقت حملة تطعيم بالجرعة التنشيطية لموظفيها

مال وأعمال

قامت شركة «أسيكو للصناعات» بالتعاون مع وزارة الصحة في الكويت بتنظيم حملة تطعيم لموظفي وعمال المجموعة من أجل تلقي الجرعة التعزيزية من لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الشركة بتخصيص يوم كامل لهذه الحملة وإعداد ثلاثة مواقع تابعة لها لهذا الغرض، شملت كلاً من مكتب المجموعة الرئيسي في برج الحمراء للأعمال، ومصانع المجموعة في منطقتي ميناء عبد الله والصليبية الصناعية.

ومؤكداً حرص الشركة على ضمان صحة وسلامة كل من موظفيها وعملائها، صرح الرئيس التنفيذي، فواز البدر، قائلاً: «تأتي هذه الحملة في المقام الأول ضمن إطار جهود الشركة المتواصلة لدعم مساعي الدولة الطامحة لتحصين أكبر عدد من السكان في البلاد من مواطنين ومقيمين والتغلب على انتشار هذا الوباء، أما على الصعيد الداخلي فهي ستساهم في تعزيز الأمان والوقاية داخل مقر الشركة وفي مصانعها ومواقع عملها كافة، كما ستضمن سلامة العاملين في الشركة وأسرهم وكذلك سلامة العملاء وزوار المكاتب والمواقع».

