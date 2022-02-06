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المنصور والمكراد في مقدمة المراسم

تشييع جثمان ضابط الإطفاء العازمي


تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد المنصور ورئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد مراسم تشييع جثمان المغفور له بإذن الله تعالى الملازم اول محمد مزيد العازمي ضابط مركز اطفاء ميناء عبدالله الذي وافته المنية في بحر الزور.
وعبر وزير الداخلية لذوي الفقيد عن خالص التعازي وصادق المواساة سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
حضر مراسم التشييع مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم وعدد من مسؤولي قوة الاطفاء العام وأقارب وأصدقاء وزملاء الفقيد.


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