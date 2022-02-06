«نزاهة» أقامت توعوية «الأخلاق والقرار»

وطن النهار

شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ممثلة بقطاع الوقاية بمحاضرة توعوية بعنوان «الأخلاق واتخاذ القرار» بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ضمن مبادرة الفتيات من اجل الفتيات G4G في برنامجها التدريبي لعام 2022، وذلك في اطار تشجيع التعاون بين «نزاهة» ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندسة ابرار الحماد ان التعاون مع منصة الفتيات من اجل الفتيات G4G هو الثاني بين الجهتين، مشيرة الى انه يستهدف تزويد المشاركات والسيدات بمهارات في مجالات القيادة، وأهمية التواصل، وفن التفاوض، والتقدم الى المناصب، وتعزيز النزاهة والشفافية لصناع القرار ومتخذيه والتي تعتمد على مناهج مقدمة في جامعة هارفارد تم تبسيطها للتقديم بطريقة تفاعلية ممتعة. وأضافت الحماد انه تم التركيز في المحاضرة على عدد من المفاهيم التي تجسد الأهداف الأخلاقية والقيم الانسانية وترسيخ قيم الشفافية وممارسة النزاهة التي من الواجب التي يلتزم بها القائد الأخلاقي في العمل وعند اتخاذ القرارات. كما تطرقت من خلال العرض المرئيس الذي قدمته الى اهم الاجراءات التي قد يغرسها وينتهجها القائد الأخلاقي في منظومة العمل مثل مدونات السلوك وتعزيز ثقافة الابلاغ والتحديات التي تواجهه ما يعزز قيادته الأخلاقية ويعينه على ايجاد بيئة عمل صحية غير حاضنة للفساد.

