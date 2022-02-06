الشعيب: الاستمرار في تطوير العمل التعاوني

وطن النهار

تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو، افتتحت جمعية مدينة جابر الأحمد سوقها المركزي رقم 5 وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد مبارك الشبو، ومدير ادارة الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية نواف الدويسان، والمدير المعين ياسر جمعه الحاي.

وفي كلمة له على هامش الافتتاح، ثمن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب الجهود الكبيرة التي سبقت افتتاح السوق المركزي رقم 5، مؤكدا ان عملية تطوير العمل التعاوني في البلاد مستمرة، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لن تقف عند هذا الحد.

وتقدم شعيب بالتبريكات والتهاني لأهالي مدينة جابر الأحمد على هذا الانجاز، متمنياً لهم ولمنطقتهم وجمعيتهم مزيدا من الانجاز والتطوير، مثمنا دور اتحاد الجمعيات التعاونية ومديرها د. سعد مبارك الشبو في تعزيز التعاون مع الوزارة من اجل تطوير العمل التعاوني في شكله العام الذي نعيشه اليوم. من جانبه بارك رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد مبارك الشبو لأهالي مدينة جابر الاحمد افتتاح السوق المركزي الجديد رقم 5، مثمنا الجهود التي بذلها المدير المعين للجمعية ياسر جمعة الحاي، ومتقدما بالشكر والامتنان لوزارة الشؤون ممثلة بالوكيل عبدالعزيز شعيب والذي «لمسنا منه كل دعم للقرارات الأخيرة التي تصب في صالح العمل التعاوني». وأشاد الشبو باختيار الحاي مديرا معينا، حيث اثبت «علو كعبه في العمل التعاوني» وهو تعاوني مخضرم له باع طويل في هذا الميدان، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الشراكة القائمة بين الوزارة والاتحاد والجمعيات التعاونية لصالح العمل التعاوني.

