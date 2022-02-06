«السكنية» باشرت «التسلم الابتدائي» للمباني العامة في «الوفرة الإسكاني»

وطن النهار

باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجراءات التسلم الابتدائي لمشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة 2 من مشروع الوفرة الاسكاني والذي تبلغ قيمته الاجماليه 24 مليونا و581 الف دينار حيث ان التاريخ التعاقدي المحدد للاستلام كان فبراير 2020 الا ان المشروع تأخر في الانجاز لمدة عام كامل.

وتشمل مكونات المشروع روضة اطفال ومدرسة متوسطة بنين ومدرسة ثانوية بنين و5 مساجد بسكن الامام والمؤذن وحديقة اطفال ومجمعا حكوميا وسوقا مركزيا و3 محال تجارية ومركز تنمية مجتمع ووحدة اجتماعية ومركزا صحيا ومركز اسعاف ومخفر شرطة وفرع غاز وفرع بنشر وكهرباء.

وكانت المؤسسة قد شكلت لجنة تسلم ابتدائي لأعمال انشاء وانجاز مبنى المجمع التجاري نموذج 7 ضمن اعمال انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في القطعة 2 من مشروع الوفرة الاسكاني، وذلك بعد موافقة ادارة مشاريع المنطقة الثالثة على رأي المهندس المقيم للمشروع بتشكيل لجنة لتسلم الابتدائي الجزئي. وتتكون من مدير ادارة مشاريع المنطقة الأولى كرئيس، وعضوية كل من مدير ادارة التصميم ومدير ادارة ضبط الجودة، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام، ومراقب الأعمال الكهربائية والميكانيكية بالمنطقة الثالثة والمهندس المقيم للمشروع، ومندوب عن وزارة المالية «ادارة املاك الدولة والخدمات»، اضافة الى محمد البلوشي مقررا للجنة. وباشرت اللجنة اعمالها وذلك للقيام بمعاينة الأعمال بغرض التسلم الابتدائي الجزئي ثم ترفع اللجنة توصياتها اليه بصفته نائب المدير العام لشؤون التنفيذ للاعتماد ويخطر المتعهد والجهات المعنية كتابيا بموعد خروج اللجنة للمعاينة وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتمام اعمالها كما يجب التوقيع على محضر المعاينة من الأعضاء بعد المعاينة مباشرة وعلى ادارة الخدمات «شعبة النقليات» تسهيل مهمة انتقال اللجنة الى موقع المشروع.

