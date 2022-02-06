حجز 98 مركبة وتحرير 1947 مخالفة مرورية

وطن النهار

اسفرت حملة مرورية في جميع محافظات البلاد قام بها رجال الادارة العامة للمرور عن حجز 98 مركبة و9 دراجات في كراج حجز المرور وتحويل 8 احداث الى الجهات المختصة وذلك لقيادتهم بدون رخصة وضبط 3 مركبات مطلوبة قضائياً وتحرير 1947 مخالفة مرورية. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين لقوانين وقواعد المرور، نفذت الادارة العامة للمرور حملة مرورية على كل انحاء البلاد، وأسفرت الحملة عن تحرير 335 مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة و304 مخالفات عدم ربط حزام الأمان وتحرير 237 مخالفة للشاحنات و69 مخالفة لمركبات الأجرة و260 مخالفة تجاوز السرعة و88 مخالفة باصات و218 مخالفة خروج اصوات من العادم و209 مخالفات تظليل الزجاج خلافاً للقانون وتحرير 227 مخالفة بالحملات الشمالية والجنوبية. وأوضحت الادارة انه تم حجز 9 اشخاص في نظارة المرور وحجز 98 مركبة و9 دراجات في كراج حجز المرور وتحويل 8 احداث الى الجهات المختصة وذلك لقيادتهم بدون رخصة وضبط 3 مركبات مطلوبة قضائياً.

