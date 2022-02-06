مركز وطني للأمن السيبراني يحمي الشبكة المعلوماتية

وطن النهار

صدر مرسوم اميري تنشره الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم يقضي بانشاء مركز وطني للامن السيبراني.

نص المرسوم على ان يقوم المركز ببناء منظومة فعالة للامن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية ما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الامن السيبراني الوطني، وحماية المصالح الحيوية في الفضاء الالكتروني، والاشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الامن السيبراني، وتعزيز ثقافة الامن السيبراني التي تدعم الاستخدام الامن والصحيح للفضاء الالكتروني، وحماية ومراقبة الاصول والبنية التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الكويت، واتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الامن السيبراني.

وجاء في احدى مواده يكون للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اعداد استراتيجيات وسياسات ومعايير وآليات تنفيذ الامن السيبراني واقتراح تعديلها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة الوطنية العليا بناء على اقتراح المجلس، واعداد الخطة الوطنية لمواجهة المخاطر والتهديدات المتعلقة بالامن السيبراني وتعديلاتها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة الوطنية العليا بناء على اقتراح المجلس، فضلا عن متابعة تنفيذ الجهات المعنية للاستراتيجية وخطط ومعايير وسياسات الامن السيبراني الصادرة عن المركز، وتطوير عمليات الامن السيبراني وتنفيذها وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين لبناء فرق عمليات الامن السيبراني وتنسيق جهود الاستجابة لها والتدخل عند الحاجة، ووضع الاطار التنظيمي وآليات الحوكمة لتطبيق الاستراتيجية، وكذلك اعداد وتصنيف وتحديد البنية الاساسية للامن السيبراني والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الصلة بالامن السيبراني وتحديد معايير الامن السيبراني وضوابطه وتصنيف حوادث الامن السيبراني، وانشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الالكترونية بمشاركة الجهات المعنية.

ويكون له ايضا تقييم وتطوير النواحي الامنية لخدمات الحكومة الالكترونية وتقييم وتطوير فرق الاستجابة لحوادث الامن السيبراني واصدار التعليمات للجهات المعنية، واجراء تدريبات ومسابقات الامن السيبراني، وتنظيم عمل الشركات والخبراء والاستشاريين وغيرهم ممن يقدمون خدمات الامن السيبراني، ومنح الترخيص واعداد سجل يقيد فيه المستوفون للمعايير الامنية، وكذلك تطوير البرامج اللازمة لبناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال الامن السيبراني وتعزيز الوعي على المستوى الوطني، ووضع الشروط والمواصفات الفنية لاي اجهزة او انظمة مرتبطة بمجال الامن السيبراني، والموافقة على استعمالها او استيرادها او تداولها بالدولة، واصدار التعاميم والتعليمات المنظمة لحماية الاجهزة والبرامج والشبكات ومواقع غرف الحسابات من مخاطر التدخلات والاختراقات والوصول الى المعلومات من غير المخولين بالوصول اليها، ووضع الشروط والمعايير الوظيفية لشغل وظائف الامن السيبراني بالجهات المعنية.

وله كذلك، القيام بالفحص الامني التقني، والتدقيق على انظمة وشبكات الجهات المعنية للتأكد من التزامها بالمعايير والسياسات التي يصدرها المركز، والتدخل التقني اذا ما تطلب الامن للتصدي لحوادث الامن السيبراني التي تتعرض لها الشبكات والجهات المعنية، ووضع الضوابط اللازمة لمنع اي محاولات لاعاقة او تعطيل او تخريب شبكات الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، واتخاذ ما يلزم للتعامل لمواجهة جميع التهديدات الالكترونية، سواء كانت من داخل الدولة او خارجها، ومراقبة ورصد التهديدات الالكترونية لشبكات الجهات المعنية واجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وعزلها اذا اقتضت الحاجة في حالة عدم التقيد بمعايير الامن السيبراني بما يكفل التصدي لاي تهديدات قد يلحق ضررا بمنظومة الامن الوطني او اقتصاد الدولة او علاقاتها الدولية والاقليمية.

ومن مهامه ايضا تقديم المساندة والاستشارة التقنية للجهات المعنية، من خلال الاستدلال ومساندة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالامن السيبراني، وابداء الرأي التقني في الموضوعات المتعلقة بالامن السيبراني، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للعمل وفق بنود اطار الحوكمة الوطنية للامن السيبراني، واعداد ودعم الدراسات والبرامج والبحوث العلمية اللازمة لتطوير منظومة الامن السيبراني في الدولة بالتنسيق مع المؤسسات الاكاديمية والمهنية المحلية والدولية.

ومن مهام المركز متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الامن السيبراني، والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والاقليمية المنضمة اليها الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة التشريعات ذات الصلة بالامن السيبراني واقتراح تعديلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد التقارير الدورية والسنوية بشأن تنفيذ الاستراتيجية وعن اعمال المركز، ورفعها الى مجلس الوزراء، واعداد تقارير دورية حول قضايا الامن السيبراني ذات البعد الوطني ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه، وتبادل المعلومات في مجال الامن السيبراني مع المراكز النظيرة المحلية والدولية، وتمثيل الدولة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المعنية في المنظمات والمؤتمرات واللجان والاجتماعات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالامن السيبراني، واي اختصاصات اخرى يعهد بها الى المركز. والزم المرسوم الجهات المعنية بالمحافظة على امنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهام المركز الواردة في هذا المرسوم، وبتمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، وتنفيذ مهامه، وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وخطط ومعايير الامن السيبراني الصادرة عن المركز وباخطار المركز -بشكل فوري- باي خطر او تهديد او اختراق لامنها الالكتروني واقع، او محتمل.

والزمها كذلك بتزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة لقيامه باختصاصاته، وتمكينه من فحص «او ربط ان تطلب الامر» الاجهزة والشبكات والنظم والبرمجيات الخاصة بتلك الجهات، واتباع الانظمة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز، واخذ موافقة المركز قبل حفظ اي بيانات حساسة، او معالجتها خارج الكويت.

وجاء في مرسوم انشاء المركز: يكون للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، وكذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة،. ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء وكذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويضم المركز عددا كافياً من الموظفين الفنيين ومن التخصصات المختلفة ويجوز بقرار من الرئيس الاستعانة بما يراه من ذوي الخبرة والاختصاص في سبيل قيام المركز بالمهام المسندة اليه.

ونص الرسوم كذلك على ان يتولى الرئيس ادارة المركز وتصريف اموره المالية والادارية والقانونية وتمثيله في علاقاته بالغير، وله ان يتخذ ما يراه لازما لتحقيق اغراض المركز ومنها رسم السياسة العامة للمركز، ورفع استراتيجيات وسياسات ومعايير تنفيذ الامن السيبراني والخطة الوطنية لمواجهة المخاطر والتهديدات المتعلقة بالامن السيبراني واقتراح التعديلات عليها الى اللجنة العليا للاعتماد، والاشراف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطط ومعايير وسياسات الامن السيبراني، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة من اللجنة الوطنية العليا او من مجلس الوزراء، واتخاذ اجراءات التنسيق بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية ووضع ومتابعة اولويات الامن السيبراني الوطني معها. وله ايضا اتخاذ اجراءات تقييم وتحديد وتمويل الاولويات والانشطة المطلوبة ومراقبة المخاطر وامكانية حدوثها.

