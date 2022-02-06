طلال الخالد: ماضون في إزالة المخالفات بـ «العاصمة»

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن المحافظة مستمرة في القضاء على مختلف المخالفات في كل مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن ازالة المخالفات ليست هدفاً بحد ذاتها وإنما وسيلة لتطبيق القوانين والاجراءات بحق المتعدين على الاملاك العامة. وأضاف الخالد خلال الزيارة التفقدية التي أجراها إلى بنيد القار ورافقه بها مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان وأعضاء الفريق إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة «أزلنا عدداً من السيارات المهملة من أحد الساحات في بنيد القار بالتعاون مع الجهات المعنية ومستمرون بالقضاء على المخالفات في مختلف مناطق العاصمة وصولاً إلى عاصمة بلا مخالفات، مؤكدا ان ما شاهدناه اليوم من وقوف السيارات المهملة في إحدى الساحات في منطقة بنيد القار يستوجب علينا المتابعة والتعاون مع مختلف الجهات ذات الشأن لايقاف مثل هذه التعديات على الاملاك العامة»، مؤكداً أنه سيقوم بزيارات مماثلة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى كل مناطق العاصمة وخاصة الساحات العامة لوقف سيل مثل هذه المخالفات والتعديات عليها.

