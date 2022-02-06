لائحة الإعلانات التجارية على طاولة «البلدي» اليوم

وطن النهار

يدخل أعضاء المجلس البلدي صباح اليوم في سباق مع الوقت من خلال اجتماع اللجنة القانونية والمالية لمناقشة التعديلات المطروحة على لائحة الإعلانات التجارية، وتحديد بنودها بما يتناسب مع طبيعة النهضة المعمارية، بحضور البلدية ووزارة التجارة وعدد من الجهات المعنية لرفع التوصيات النهائية وإحالتها إلى الجلسة الرئيسة. كما ستناقش اللجنة برئاسة العضو فهيد المويزري أبرز التعديلات التي يسعى لها أعضاء المجلس المتعلقة بالمسافات بين الإعلانات الموجودة في الطرق. وفي هذا الجانب، قالت العضو م. مها البغلي سأشارك اليوم في الورشة التي تقيمها اللجنة القانونية لمناقشة لائحة الاعلانات التجارية، مؤكدة وجود العديد من الملاحظات على مشروع القرار الوزاري لللائحة، خاصة فيما يتعلق باللوحات الاعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي يتم تأهيلها من قبل البلدية والتي تقام في الشوارع التجارية والطرق الرئيسة.