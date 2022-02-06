أزمة «المناقصات» تدفع للتنقيب في ماضي «الترسيات»

وطن النهار

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن ان الجهات المختصة ستقوم بالتنقيب على كل العقود والترسيات والمناقصات بعد ازمة جهاز المناقصات الأخيرة والتي تمت احالة رئيسه بالوكالة الى جهات التحقيق، لافتة الى ان التدقيق سيتم على جميع العقود والممارسات والمناقصات التي تمت ترسيتها على مدار 3 سنوات ماضية.

واوضحت المصادر ان الهدف هو التأكد من وجود شبهات تنفيع طالت العقود وكبدت المال العام خسائر سنوية تقدر بمئات الملايين من عدمه، وهو ما دفع الجهات الرقابية للتدقيق على كل شاردة وواردة في تلك العقود والممارسات والمناقصات.

وبينت المصادر ذاتها انه سيتم تشكيل لجان تحقيق محايدة للنظر في كل تلك العقود ومراجعتها بدقة، لمعرفة مواطن القصور والثغرات القانونية التي انتابت تلك العقود.

ومن جهة اخرى، تقدمت شركات الى جهات حكومية بتظلمات لاستبعادها دون وجه حق من الممارسات التي طرحت من قبل جهات حكومية في السنوات الأخيرة والتي من شأنها تكبيل وتكبد المال العام بأموال اضافية دون وجه حق، خاصة وأن تلك الشركات لديها من الخبرات الكبيرة في العمل لدى تلك الجهات.

واستغربت المصادر من تجاهل شركات بعينها دون اخرى، على الرغم من امتلاكها الخبرة الفنية الكبيرة للعمل داخل تلك القطاعات. ولفتت ان من بين الأسباب وراء تأخر تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الدولة هو غياب الكفاءة اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع وترسيتها على شركات لا تحمل المعايير الفنية والقدرة اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع بأقل كلفة ممكنة.

وقالت ان ترسية تلك المشاريع وفق معايير لا تتفق مع المواد القانونية المنصوص عليها يكلف الميزانية العامة للدولة اموالاً طائلة ويتنافى مع مبدأ الاستدامة المالية التي تسعى الحكومة لتطبيقها وتحقيق وفورات مالية بعيداً عن اسعار النفط التي تتميز بالتقلب وعدم الاستقرار.

وأوضحت ان هناك جدية حكومية في مواجهة الفساد المالي والاداري وتحقيق الرؤية الحكومية القادرة على تحقيق الشفافية المطلوبة على المدى الطويل.

