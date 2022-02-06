حرب الألواح الشمسية

وطن النهار

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما يمدد بموجبه لأربع سنوات العمل برسوم جمركية على الألواح الشمسية التي كان قد فرضها في البداية سلفه دونالد ترامب لحماية الصناعيين الأميركيين الذين يواجهون منافسة شديدة من الصين خصوصا.

وكانت هذه الرسوم الاضافية التي فُرضت في يناير 2018 بمثابة بداية لسلسلة من الاجراءات الحمائية التي ادت الى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع شركائهما التجاريين الرئيسين.

وقال بايدن «أعتقد ان تمديدا لهذا الاجراء الوقائي سيؤدي الى فوائد اقتصادية واجتماعية اكثر» ما سينتج عنه من تكاليف.

بلغت الرسوم الجمركية الأميركية على الألواح الشمسية في البداية 30% في السنة الأولى قبل ان تنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية كل عام على مدى اربع سنوات.

وكان مقررا ان تنتهي مدة الرسوم هذا الأسبوع. لكن الكثير من الشركات المصنعة الأميركية طلبت تمديدها بحجة انها لا تزال ضرورية لدعم الصناعة الوطنية التي استطاعت استعادة قوتها في مواجهة المنافسة الأجنبية.

وتعتزم ادارة بايدن ايضا تعزيز الانتاج المحلي وفي الوقت نفسه تسريع الانتقال الى الطاقة النظيفة.

في المقابل قررت ادارة بايدن مضاعفة كمية الألواح الشمسية التي يمكن ان تدخل البلاد دون رسوم جمركية، وأعلنت انها ستبدأ محادثات مع كندا والمكسيك للنظر في زيادة الواردات من هذين الشريكين.

