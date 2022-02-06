ندوة في جمعية المحامين

الاخيرة

دعانا الأخوة الأفاضل في جمعية المحامين الكويتية مع الأستاذين أحمد باقر وعلي طرقي للحديث حول برنامج عمل الحكومة، وكان مما قلته فيما يخص البرنامج: «ضرورة الإقرار بمحدودية كفاءة وقدرة الأجهزة الحكومية المناط بها رسم الخطط والعمل على تنفيذها كونها، وبعد تجارب عقود طوال تكتفي برسم خطط يغلب عليها الإنشاء والمحسنات البديعية بعكس خطط الأشقاء بالخليج التي ترسمها في العادة عقول عالمية شديدة المهنية وتضع معها ما تحتاجه لتطبيقها فلا تنتهي كخططنا.. حبراً على ورق!».

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ومن الملاحظات أن برامج عمل الحكومات المتعاقبة وخطط تنميتها لا تهتم بالتفاصيل أو تسويقها في وسائل الإعلام، ولا يرى الناس في النهاية أي تغيير بالواقع المعيشي، فمازلنا نسمع - على سبيل المثال- بمشروع التحوّل لكويت المركز المالي منذ عقود دون أن نلحظ إنجازاً واحداً في ذلك الشأن أو نزوح آلاف الشركات العالمية للكويت وبدء استقبال ملايين السائحين كما نصت على ذلك خطة كويت 2035. والحال كذلك مع مشروع الجزر السياحية التي لم نرَ مسماراً واحداً يدق فيها أو سائحاً واحداً يزورها، كما لا يتحدث أحد عن المغريات التي سنقدمها للسائحين والحال كذلك لتسويقنا لطريق الحرير وميناء مبارك عبر جيران الشمال والشرق دون أن يظهر منهم ما يدل على ترحيبهم بتلك المشاريع عبر أراضيهم.

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ومن أهم البنود الإنشائية المتكررة في البرامج الحكومية محاربة الفساد الذي يزداد غوله تضخماً وشراسة، وترشيد وترشيق وزيادة كفاءة الجهاز الحكومي دون تغيير على الواقع، والحال كذلك مع الحديث المتكرر عن تشجيع القطاع الخاص بينما يضرب صغيره وكبيره ضرب قبائل الإبل من خلال منطق مفاده «مادام أغلب الكويتيين يعملون في القطاع العام وتحت أيدينا فلماذا نتركهم يعملون في القطاع الخاص ويظهرون إبداعهم واستقلاليتهم؟!» علينا أن نرجع تلك الخراف الضالة لمراعي الحكومة.

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آخر محطة:

(1) المادة 98 من الدستور التي توجب تقديم كل وزارة فور تشكيلها برنامج عملها لمجلس الأمة هي مادة خطأ وتحتاج إلى تعديل حيث أُحضرت من دول تمارس الحياة الحزبية ولديها وزارات ظل تملك برامج عمل جاهزة فور تشكيلها، تلك المادة يجب أن تعدل لتعطى الحكومة الجديدة والوزراء الجدد مدة 6 أشهر على الأقل لتقديم برنامجها الجديد ثم محاسبتها بعد ذلك.

(2) تبدأ من اليوم إجازتي الربيعية حتى يوم 16/2 وستتوقف زاويتي حتى عودتي حيث ألتقيكم ثانية.

