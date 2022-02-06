تحذير طبي من العيش في ناطحات السحاب

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حذر طبيب روسي من مخاطر العيش في ناطحات السحاب وما يمكن أن يعكسه على صحة البشر.

وقال سيرغي كومياكوف، كبير الأطباء في «Invitro-Moscow»، لـوكالة «سبوتنيك»: إن الإقامة الطويلة في ناطحة السحاب يمكن أن تؤثر سلبا على نظام القلب والأوعية الدموية، وعمل الأعضاء الداخلية، بل وتثير الاضطرابات العقلية.

وأشار إلى أن البقاء فيها لعدة أيام أو بضعة أشهر ليس خطيرًا، لكن الإقامة الدائمة يمكن أن تسبب مشاكل صحية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية. وأضاف كومياكوف: «النوافذ في ناطحات السحاب، كقاعدة عامة، لا تفتح، يتدفق الهواء فقط من خلال نظام التهوية. هذا الوضع محفوف بالانتشار السريع للعدوى».

خاصية أخرى لناطحات السحاب، وفقًا لخومياكوف، هي الاهتزازات فوق الصوتية منخفضة التردد، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على عمل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية. ويرجع الطبيب أعراض ذلك للغثيان والدوار والخوف والألم في البطن والقلب.

