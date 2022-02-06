«نيتفلكس» تطرح فيلماً جديداً كل أسبوع

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أعلنت منصة «نيتفلكس» الرقمية الأميركية عن خطة عروضها خلال عام 2022، والتي تتشابه مع خطة ‏‏2021 بطرحها فيلما جديدا على الأقل كل أسبوع.‏

وطرحت «نيتفلكس»، فيديو ترويجيا جديدا يعرض مقتطفات من 70 فيلما ستعرضهم لمشتركيها على مدار 2022، ومن أبرزها الجزء الثاني من فيلم الجريمة الكوميدي «Knives Out»، الذي عرض في عام 2019، و«بينوكيو» من إخراج الحائز على جائزة أوسكار، غيليرمو ديل تورو، و»The Gray Man»، إلى أفلام الخيال العلمي «Mothership» من بطولة هالي بيري، و«Spaceman» لآدم ساندلر، بالإضافة إلى نسخة جديدة من فيلم الأطفال «ماتيلدا».

كما أنه من المتوقع أن تعرض «نيتفلكس» خلال 2022 مشاريع لصانعي أفلام، مثل المصرية، سالي الحسيني، والأميركيين جود أباتو وتايلر بيري، ولويس ليترييه.

يشار إلى أن منصة «نيتفلكس» أعلنت الشهر الماضي عن رفع أسعار باقات اشتراكاتها في أميركا وكندا، لكنها لم توضح إذا كان ذلك الارتفاع سيشمل مشتركيها في الشرق الأوسط.

وكانت «نيتفلكس» أثارت جدلا في المنطقة العربية بعد طرحها أحدث إنتاجاتها السينمائية «أصحاب ولا أعز»، إذ قوبل مضمون الفيلم وبطلته، الفنانة المصرية، منى زكي، بانتقادات شديدة من جانب العديد من مستخدمي «السوشيال ميديا».

