سمو أمير البلاد عاد إلى أرض الوطن

أول النهار

عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء أمس بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة.. هذا نصها: يسرني بمناسبة عودة سموكم إلى أرض الوطن العزيز أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) بالغ آيات التهاني مقرونة بالحمد الكثير والشكر الوفير لله تعالى أن اطمأنت على صحة سموكم قلوبنا وشرحت بتمام عافيتكم صدورنا.

وبهذه المناسبة التي أثلجت بها الصدور وقرت بها العيون فإننا لندعو الله في علاه أن يكلأ سموكم بعنايته ويحفظكم برعايته وأن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية ويديم على وطننا الكويت وأبنائه الأوفياء الخير والنماء والتقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة (حفظكم الله ورعاكم) وسدد على دروب التوفيق خطاكم.مع بالغ دعواتنا لسموكم الكريم.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر الأخوية ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا، سموه المولى تعالى أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الحضاري.

