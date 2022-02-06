إنقاذ ريان.. دراما إنسانية توحِّد العالم

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حبس العالم أنفاسه مساء أمس وسط ترقب لنهاية عملية الإنقاذ المعقدة للطفل ريان في المغرب والتي تحولت إلى دراما إنسانية على مدى خمسة أيام نتيجة تضارب الأنباء والاشاعات والتكهنات بشأن مصيره مع وصول فرق الانقاذ إليه في البئر السحيقة التي هوى فيها يوم الثلاثاء الماضي.

وقامت فرق الإنقاذ باستخدام الحفارات الآلية على مدار الساعة لإنقاذ الطفل البالغ من العمر خمسة أعوام بعد أن سقط لعمق 32 مترا في بئر جافة في التلال القريبة من مدينة شفشاون. وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سنتيمترا في ضواحي شفشاون، العالم أجمع.

وأعلن الأزهر الشريف التضامن بالدعاء لإنقاذ الطفل ريان وقال الأزهر في نص دعائه: «ندعو الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل المغربي ريان، وأن يوفق قوات الإنقاذ لإنقاذه في أقرب وقت ممكن، وأن يقر أعين والديه وأهله والعالم أجمع بعودته سالمًا معافى».

وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة ودشنوا العديد من الهاشتاغات.

وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية محنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

واستخدم عمال الحفر قنوات معدنية لتمرير الأتربة إلى الخارج ووقاية أنفسهم، فيما وضعت الجهات المختصة، أجهزة لرصد أي اهتزازات في منطقة البئر.وكانت الحكومة المغربية وضعت 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان «الأول يتمثل في توسيع البئر مع الأخذ في الاعتبار احتمال سقوط الأحجار والأتربة، والثاني إنزال رجال الإنقاذ والذي جرى بالفعل، ولكن دون جدوى بسبب اصطدامهم بعوائق، أما السيناريو الثالث فيتمثل في الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ».

وبالتوازي مع عمليات الحفر وضعت السلطات طاقما طبيا على أهبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بمجرد انتشال ريان كما تم توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف لنقله إلى المستشفى المتخصص.

وزادت المخاوف خلال الايام الماضية بشأن قدرة الطفل على الصمود كل هذا الوقت دون ماء او طعام فيما أكد أطباء ومتخصصون أن تزويد الصغير بالأكسجين، والماء أحياناً يسهم في استمراره على قيد الحياة، على الرغم من أن صمود ريان لمدة 5 أيام يشكل استثناء.