يقين حكومي بتجاوز «التأزيم»

الأولى

أدركت الحكومة «يقينا» امتلاكها القدرة الثابتة على مواجهة أي تأزيم برلماني والعبور بفريقها الى بر الأمان وحصول أي عضو فيه على «الثقة النيابية»، وهذا ما يعطيها دافعا قويا لمناقشة أي استجواب قدم او سيتم تقديمه مستقبلا.

وأكدت مصادر برلمانية لـ«النهار» أن مجلس الأمة يبحر في أجواء مريحة وعلى أمواج هادئة خلال الفترة المقبلة وببوصلة موجهة نحو التعاون والانجاز والتشريع رغم ما يعترض الطريق من امواج الاستجوابات العارضة والدعوات السياسية من خارج البرلمان الى تشكيل كل منهما كتلة سياسية يكون لها تأثير داخل البرلمان.

وفي هذا السياق قال النائب د. صالح الشلاحي إن أردنا فعلاً الاصلاح يجب الابتعاد عن الانتصار للذات وتغليب المصلحة العامة، مضيفا: الآن يجب تهيئة البيئة المناسبة للعمل الجماعي من دون اقصاء أي طرف.

من جانبه دعا النائب ثامر السويط الى وجود كتلة برلمانية تؤمن بالعمل الجماعي من أجل الكويت لا من أجل نجومية أصحابها، وتحارب المزاج والتقلبات، وتحقق تطلعات الشعب، مشيرا الى ان ذلك أصبح فرضا لا يحتمل التأخير.

بدوره، اكد النائب خالد العتيبي ان العمل السياسي الجماعي المنظم هو الخطوة الأولى لانتشال البلد من عثرته، مضيفا: تأخرنا كثيرا بسبب العمل الفردي وما نتج عنه من خذلان طال الجميع وكان له الأثر البالغ في تأخر الركب، وعلى الجميع التصدي للاحداث وفق مشروع وطني جماعي بأهداف واضحة.