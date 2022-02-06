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دارت عجلة صرف مكافآت الصفوف الأمامية سريعا، فبعد اعتماد كشوف وزارة الصحة رسميا اصبحت 45 جهة حكومية «قيد اللامانع من الصرف» بعد استيفائها كل الاجراءات. وتوقعت مصادر حكومية ان يتم اعتماد العديد من الكشوف قبل اجازة الأعياد الوطنية معتبرة اياها «عيدية وطنية» للصفوف الأمامية. من جهتها اكدت نقابة العاملين في وزارة الصحة توقيع وزير الصحة د. خالد السعيد سند صرف مكافآت الصفوف الأمامية وتحويلها للبنك المركزي لايداعها في حسابات المشمولين. وذكرت في بيان لها امس بعد مقابلة وزير الصحة انه تمت مناقشة صرف بدل «عدوى» لجميع العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات من «اداريين - فنيين - ممرضين- اطباء»، لافتة الى ان الوزير وعد بالاجتماع مع مجلس الخدمة المدنية قريبا لمناقشة اقرار هذا البدل. وافادت انه تمت مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة، حيث اكد السعيد انه سيتم اطلاع النقابة على اخر مستجدات الهيكل لابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.

