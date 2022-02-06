مرسوم بإنشاء مركز للأمن السيبراني

الأولى

صدر مرسوم أميري بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني يشرف عليه الوزير الذي يحدّده مجلس الوزراء.

وسيعمل المركز على وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتأمين وحماية الشبكات المعلوماتية وشبكة الاتصالات ونظم المعلومات وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام اي وسيلة الكترونية، وذلك في الجهات الحكومية والمدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة باختصاصات المركز والجهات الأخرى التي يحددها رئيس المركز.

من جانب آخر، تلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقريرا من شركة (GCX) المالكة للكيبل البحري فالكون بأن عملية اصلاح القطع المزدوج لكيبل الالياف الضوئية البحري مستمرة ومن المتوقع عودة الخدمات الى طبيعتها يوم 9 فبراير الحالي. ونوهت الى ان حركة الانترنت عادت الى طبيعتها بعد اتمام نقل الحركة من الكيبل المتأثر بالقطع الى مسارات وكوابل دولية اخرى خلال فترة زمنية قصيرة.