الرخصة شرط لمزاولة «البزنس» الإلكتروني

الأولى

نبهت وزارة التجارة المستهلكين مشتركي ومستخدمي التطبيقات الخاصة بالطلبات والخدمات والتوصيل الى انه ليس من حق تلك التطبيقات الحصول على اية رسوم اضافية «زيادة على رسوم التوصيل» بخلاف المبلغ المتفق عليه والمسجل في فاتورة الطلب الأصلية للمطعم او المحل.

ودعت الوزارة المتعاملين مع هذه التطبيقات عند ملاحظة اية زيادة على المبلغ المتفق عليه إلى التقدم بشكوى اليها مع ضرورة ارفاق الفاتورة.

وشددت على الدور المنوط بها قانونياً للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كل الاجراءات القانونية من اجل حماية حقوق المستهلك. من جانب آخر جددت وزارة التجارة التزامها بوقف اي نشاط غير مصرح به مؤكدة الحرص على تطبيق اللوائح والقوانين. وقال وكيل الوزارة محمد العنزي: «لا يجوز فتح او تملك اية منشأة بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن، لافتا الى ان «مزاولة اي نشاط تجاري من غير رخصة تجارية او بطريقة غير مشروعة سواء عبر التواصل الاجتماعي او غيرها يعتبر مخالفا للقانون».

وأضاف «مزاولة الأنشطة التجارية حق لمن تتوافر فيه الشروط ومنها ان يكون كويتي الجنسية او يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون ومالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن ادارتها ويديرها لحسابه الخاص واذا كانت شركة يجب ان تكون مؤسسة طبقا لقانون الشركات». وأهاب بالجميع «عدم ممارسة اي نشاط قائم من غير الحصول على الرخص التجارية اللازمة لحماية انفسهم من المساءلة القانونية» مؤكدا ان «وزارة التجارة لن تتوانى في تطبيق القانون بحق المخالفين».