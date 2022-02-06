«تحقيق الجنسية» برئاسة المنصور .. و«مجلس الخدمة» في عهدة الناصر

الأولى

صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد المنصور، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير التربية، والأمين العام لمجلس الوزراء.

وصدر مرسوم في شأن تشكيل مجلس الخدمة المدنية، ونص على ان يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير التربية، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير العدل، ووزير المالية.

وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2022، فوض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

وصدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزير العدل، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وفوض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالقرار رقم 2 لسنة 2022 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط محمد الفارس برئاسة المجلس.

وصدر مرسوم بتعديل المادة 2 من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بانشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث نص في مادته الأولى على ان يشكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير التربية، و6 اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وفوض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالقرار رقم 4 لسنة 2022 وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وصدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء. وسيكون المجلس بعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي.