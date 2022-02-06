الحكومة تتخلص من المباني المستأجرة.. تدريجياً

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قالت مصادر لـ«النهار»، ان الحكومة تستهدف التخلص من المباني المستأجرة تباعاً، حيث اشارت وزارة المالية الى انها بصدد انهاء 6 عقود استئجار من اصل 7 عقود لديها.

ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «النهار»، فان المالية بصدد انهاء عقدين بانتهاء السنة المالية الحالية وانهاء 3 عقود في العام الحالي نظرا لتوفر مقر بديل في مجمع الوزارات، كما سيتم انهاء عقد استئجار مقر المركز العربي للتأليف وترجمة العلوم الصحية بانتهاء السنة المالية الحالية لعدم تبعيتها لوزارة المالية. وأفادت المالية انها ستكون بحاجة لمبنى مستأجر من شركة اجيليتي لحاجة قسم الرقابة ومتابعة الشاليهات في المنطقة الشمالية لهذا المقر. وأوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة ان الكلفة الاجمالية للمباني المستأجرة تصل الى 670 الف دينار سنوياً.

وشددت المصادر على ان توجهات الحكومة تقضي بتوفير مقار حكومية دائمة بديلة للمباني المستأجرة في اطار خطة تدريجية تقوم بها تلك الجهات لوقف الهدر المالي في الميزانية العامة للدولة واستغلال الأماكن الموجودة لديها.

وأوضحت ان العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير أماكن بديلة خلال العامين 2022 و2023.