المخابرات الأميركية: أوكرانيا لن تصمد 48 ساعة

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: كشف مسؤولون أميركيون أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها بالفعل 70% من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه.

وحشدت موسكو 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية لشن هجوم في غضون أسبوعين وفقا لهؤلاء المسؤولين الذين أبلغوا بذلك الأعضاء المنتخبين في الكونغرس الأميركي والشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. وأشار هؤلاء إلى أن الاستخبارات الأميركية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه، من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.

وحذر المسؤولون أعضاء الكونغرس والحلفاء الأوروبيين من أنه بالمعدل الذي يواصل فيه الجيش الروسي إرسال تعزيزاته حول أوكرانيا فإنه ستكون لدى بوتين قوات كافية (150 ألف جندي في منتصف فبراير) لتنفيذ غزو واسع النطاق. وإذا اختار الرئيس الروسي الخيار الأكثر تشددا، فيمكنه تطويق العاصمة الأوكرانية كييف والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة، وفقا لهؤلاء المسؤولين. وحذروا من أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة في ظل احتمال تسببه في مقتل مابين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 آلاف و25 ألف جندي أوكراني وما بين 3 آلاف و10 آلاف جندي روسي، كما يمكن أن يتسبب في تدفق مليون إلى 5 ملايين لاجئ، بشكل رئيس إلى بولندا.

من جهتها، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بأن تقييمات استخباراتية وعسكرية أميركية اطلع عليها مشرّعون بالكونغرس ومسؤولون أوروبيون، تشير إلى أن روسيا تقترب من إكمال الاستعداد لما يبدو أنه غزو واسع النطاق لأوكرانيا. وتضيف التقييمات أن هذا الغزو الروسي يمكن أن يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى 50 ألف مدني، وإسقاط الحكومة الأوكرانية في غضون يومين، وإشعال فتيل أزمة إنسانية مع فرار ما يصل إلى 5 ملايين لاجئ من البلاد. وأوردت الصحيفة أن التقييمات الاستخباراتية الأميركية تقول إن نافذة الحل الدبلوماسي للأزمة تبدو مغلقة. من جهتها، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المسؤولين قالوا خلال الاجتماعات مع المشرعين -الخميس الماضي- إن الجيش الروسي جمع نحو 70% من القوات التي يحتاجها لشن غزو كامل لأوكرانيا. وشدد المسؤولون على أن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن بوتين لم يتخذ قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا، لكن صور الأقمار الصناعية تُظهر أنه جمع كل ما يحتاجه للقيام بما قال المسؤولون إنه سيشكل أكبر عملية عسكرية في أوروبا منذ عام 1945. في المقابل وصف دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة، التحذيرات الغربية من غزو روسي قريب لأوكرانيا والإطاحة بحكومتها في يومين، بأنها جنون وذعر. وفي تعليقه على التقييمات الاستخباراتية والعسكرية الأميركية كتب بوليانسكي في صفحته على «تويتر» «الجنون والذعر لا يزالان مستمرين»، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم». وأضاف ماذا سيحدث إذا قلنا إن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم لندن خلال أسبوع واحد وسيؤدي ذلك إلى مقتل 300 ألف شخص؟ وذلك اعتمادا على المعلومات الاستخباراتية التي لانكشفها؟ هل يعتبر ذلك أمرا صحيحا بالنسبة للأميركيين والبريطانيين؟ لا. ولا يعتبر ذلك صحيحا بالنسبة للروس والأوكرانيين أيضا.

